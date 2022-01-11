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У Береговому на Закарпатті цьогоріч добудують лікарню, яка має міжнародне значення

Автор: Наталія Гурковська

У Берегівській районній лікарні ім. Б. Ліннера, що на Закарпатті, цього року буде завершене будівництво одного із блоків медичного закладу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Закарпатської ОДА Віктора Микити.

"Лікарня також має й міжнародне значення. У 2020 році було запропоновано зробити цей проєкт спільним під патронатом президента Володимира Зеленського та Прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана", - розповів у Facebook очільник області.

За його словами, сам корпус медзакладу звели давно, проте роботи проводили повільно через нестабільне фінансування, багаторазове коригування проєктно-кошторисної документації.

Активна фаза будівництва розпочалась після включення об’єкту до списку програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

За кілька місяців фахівці виконали низку будівельно-монтажних робіт, серед яких кладка внутрішніх стін і перегородок, заміна покрівлі даху, влаштування системи опалення, вентиляції, кондиціювання тощо.

"Будівельні роботи плануємо завершити цьогоріч, придбати меблі, медичне обладнання та ввести об’єкт в експлуатацію", - повідомив Віктор Микита.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що загалом в рамках ініційованої ним програми "Велике будівництво" вже збудували 600 сільських амбулаторій та понад 200 приймальних відділень в опорних лікарнях.

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Велике будівництво