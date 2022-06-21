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Береговая обороны Украины нейтрализовала опасность российского десанта, - британская разведка

Новина українською →
Украина, Вторник 21 июня 2022 08:57
Береговая обороны Украины нейтрализовала опасность российского десанта, - британская разведка Фото: российский военный корабль "Василий Бех" отправился вслед за крейсером "Москва" (twitter.com/charter_97)
Автор: Александр Белоус

Возможности украинской береговой обороны в значительной степени нейтрализовали способность России установить контроль над морем и разместить морские силы в северо-западной части Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

"Это подорвало жизнеспособность первоначального плана действий России по вторжению, который предусматривал создание риска для Одесской области с моря", - говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны Британии, 17 июня 2022 года украинские силы заявили о своем первом успешном применении противокорабельных ракет "Гарпун", предоставленных Западом, для поражения российских морских сил.

Целью атаки был российский военно-морской буксир "Василий Бех", доставлявший вооружение и личный состав на остров Змеиный в северо-западной части Черного моря.

Это последний из серии российских кораблей, включая крейсер "Москва", которые были повреждены или уничтожены Украиной во время войны.

"Уничтожение российского корабля во время миссии по пополнению запасов демонстрирует трудности, с которыми сталкивается Россия, пытаясь поддержать свои оккупационные силы на острове Змеиный", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 17 июня Военно-морские силы Украины ракетами класса "Земля-поверхность" точно поразили российский буксир. Удар по нему пришелся в то время, когда он перевозил на остров Змеиный боеприпасы, вооружение и личный состав ЧФ РФ.

Чиновник министерства обороны США подтвердил, что российский буксир "Василий Бех" был потоплен американской ракетой "Гарпун".

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