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У берегов Западной Африки горит украинский траулер, есть погибший

Новости » Происшествия    22.07.2019 - 06:09
У берегов Западной Африки горит украинский траулер, есть погибший
Фото: траулер "Иван Голубец" ("Думская")

Судно горит третьи сутки, команда эвакуирована

Украинский океанский траулер "Иван Голубец" третьи сутки горит у берегов Мавритании (Западная Африка), в результате погиб моторист, есть пострадавшие. Об этом сообщили члены экипажа судна, передает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".

По информации издания, на момент возгорания на борту траулера находилось 90 человек - граждане Украины и России.

Пожар начался 20 июля в машинном отделении и быстро распространился на палубу.

Из-за сильного задымления капитан отдал команду покинуть судно, люди были эвакуированы другим траулером - "Маршал Крылов".

"Поскольку в составе флота Мавритании отсутствуют пожарные и спасательные суда было решено организовать спасательную операцию силами других траулеров, ведущих промысел в этом районе", - рассказал изданию очевидец происшествия.

Он также сообщил, что судно выгорело практически полностью и продолжает гореть.

По информации издания, траулер "Иван Голубец" зафрахтован латвийским бизнесменом украинского происхождения и ходит под флагом Грузии.

 

Фото: пожар на траулере "Иван Голубец"

Напомним, в июле в Индийском океане у северо-запада полуострова Индостан на борту танкера Gas Aegean под либерийским флагом было обнаружено тело украинского моряка

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