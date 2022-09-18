У берегов Тайваня произошло мощное землетрясение: угроза цунами

В воскресенье, 18 сентября, у берегов Тайваня произошло мощное землетрясение, магнитуда которого составила 7,2 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральное бюро погоды Тайваня .

Эпицентр подземных толчков находился в 42,7 км к северу от мэрии округа Тайтунг. Очаг залегал на глубине 7 километров. После этого была объявлена угроза цунами в регионе.

Толчки землетрясения ощущались еще в трех странах - Японии, Филиппинах и Китае.

Информации о жертвах и разрушениях пока нет.

Обновлено (11:21)

Как сообщает издание NTUSA, сильные толчки привели к сходу вагонов поезда с рельсов и обрушению зданий. Спасатели пытаются освободить оказавшихся в ловушке людей.

В частности, в результате землетрясения обрушилось малоэтажное здание, в котором располагался круглосуточный магазин, и начались спасательные работы по освобождению находящихся внутри людей.

Администрация железных дорог Тайваня сообщила, что три вагона сошли с рельсов на станции Дунли на востоке Тайваня после обрушения части навеса платформы. Около 20 пассажиров, находившихся в поезде, пришлось эвакуировать.

An earthquake of magnitude 7.2 hit off the coast of Taiwan just minutes ago. Video of train swaying due to the earthquake. Reports coming in of many houses collapsing near the epicenter. A tsunami warning has also reportedly been issued pic.twitter.com/1cm2zYX55j — Ihsanullah tassal احسان الله تسل (@tassalihsan) September 18, 2022

Autre vidéo du tremblement de terre de magnitude 7.2 qui a secoué #Taiwan aujourd’hui. #earthquake pic.twitter.com/CogcJUs4Xp — —·۰• (@NewsInt_) September 18, 2022

Фото: землетрясение в Тайване (Twitter)

Напомним, 16 сентября в турецкой провинции Эрзурум произошло землетрясение, магнитуда которого составила 4,9.

Кроме того, на северо-востоке Японии в марте произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4 балла.

Добавим, что в апреле в Боснии и Герцеговине произошло землетрясение магнитудой шесть баллов.

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