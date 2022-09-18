ua ru
Вс, 18 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

У берегов Тайваня произошло мощное землетрясение: угроза цунами

Новина українською →
Тайвань, Воскресенье 18 сентября 2022 10:21
У берегов Тайваня произошло мощное землетрясение: угроза цунами Фото: У берегов Тайваня произошло мощное землетрясение (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье, 18 сентября, у берегов Тайваня произошло мощное землетрясение, магнитуда которого составила 7,2 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральное бюро погоды Тайваня.

Эпицентр подземных толчков находился в 42,7 км к северу от мэрии округа Тайтунг. Очаг залегал на глубине 7 километров. После этого была объявлена угроза цунами в регионе.

Толчки землетрясения ощущались еще в трех странах - Японии, Филиппинах и Китае.

Информации о жертвах и разрушениях пока нет.

Обновлено (11:21)

Как сообщает издание NTUSA, сильные толчки привели к сходу вагонов поезда с рельсов и обрушению зданий. Спасатели пытаются освободить оказавшихся в ловушке людей.

В частности, в результате землетрясения обрушилось малоэтажное здание, в котором располагался круглосуточный магазин, и начались спасательные работы по освобождению находящихся внутри людей.

Администрация железных дорог Тайваня сообщила, что три вагона сошли с рельсов на станции Дунли на востоке Тайваня после обрушения части навеса платформы. Около 20 пассажиров, находившихся в поезде, пришлось эвакуировать.

Фото: землетрясение в Тайване (Twitter)

Напомним, 16 сентября в турецкой провинции Эрзурум произошло землетрясение, магнитуда которого составила 4,9.

Кроме того, на северо-востоке Японии в марте произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4 балла.

Добавим, что в апреле в Боснии и Герцеговине произошло землетрясение магнитудой шесть баллов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тайвань Землетрясение
NEWS
Минус 230 оккупантов и вертолет: Генштаб назвал новые потери РФ в Украине
Минус 230 оккупантов и вертолет: Генштаб назвал новые потери РФ в Украине
DAILY
Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники