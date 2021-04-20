UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

У берегов Стамбула село на мель 180-метровое судно

Автор: РБК-Украина

У берегов Стамбула (Турция) село на мель 180-метровое судно, которое идет под флагом Сингапура. По предварительным данным, в результате инцидента жертв нет.

Об этом пишет турецкое издание Sabah.

Сообщается, что грузовое судно под флагом Сингапура с названием Hoegh Pusan село на мель. До этого судно стояло на якоре в районе провинции Тузла.

Также сообщается, что операция по спасению судна продолжается. К нему отправили быструю спасательную лодку и буксир. Ущерба имущества либо загрязнения окружающей среды нет.

Напомним, в марте огромный контейнеровоз Ever Given сел на мель и заблокировал Суэцкий канал в Египте. В результате на одном из самых загруженных морских маршрутов, который соединяет Европу и Азию, на несколько дней образовались огромные пробки, Египет потерял миллионы долларов дохода, а также произошел сбой в мировых поставках кофе и других товаров.

Также в прошлом месяце у берегов Румынии потерпело крушение судно Volgo Balt 179 с украинским экипажем. В результате погибли два человека, еще один считается пропавшим без вести, но спасательная операция прекращена.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины судноСтамбулавария
Читайте также
Ограничения в Черном море: Госдеп США обвинил Россию в "неспровоцированной эскалации"
Прогноз погоды