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Біля берегів Стамбула сіло на мілину 180-метрове судно

Автор: РБК-Україна

Біля берегів Стамбула (Туреччина) сіло на мілину 180-метрове судно, що йде під прапором Сінгапуру. За попередніми даними, в результаті інциденту жертв немає.

Про це пише турецьке видання Sabah.

Повідомляється, що вантажне судно під прапором Сінгапуру з назвою Hoegh Pusan сіло на мілину. До цього судно стояло на якорі в районі провінції Тузла.

Також повідомляється, що операція з порятунку судна триває. До нього відправили швидкий рятувальний човен і буксир. Шкоди майну або забруднення навколишнього середовища немає.

Нагадаємо, в березні величезний контейнеровоз Ever Given сів на мілину і заблокував Суецький канал в Єгипті. У результаті на одному з найбільш завантажених морських маршрутів, який з'єднує Європу та Азію, на кілька днів утворилися величезні пробки, Єгипет втратив мільйони доларів доходу, а також стався збій у світових поставках кави та інших товарів.

Також минулого місяця біля берегів Румунії зазнало аварії судно Volgo Balt 179 з українським екіпажем. У результаті загинули дві особи, ще одна вважається зниклою безвісти, але рятувальна операція припинена.

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