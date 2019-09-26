ru
ua

У берегов Норвегии затонуло российское судно

Новости » В мире   

Рыболовный траулер сначала загорелся, затем ушел на дно

В норвежском порту Тромсе затонул российский рыболовный траулер "Бухта Наездник" после того, как на нем возник пожар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Траулер загорелся 25 сентября. во время сварочных работ

Норвежская полиция сообщила, что все 29 членов экипажа траулера "Бухта Наездник" были эвакуированы и находятся в безопасности.

Судно принадлежит компании "Мурманский траловый флот". По предварительным данным, траулер "Бухта Наездник" находился в порту Тромсе на ремонте.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсоне на судоремонтном заводе на одном из судов возник пожар. К ликвидации пожара были привлечены 6 спецмашин и 30 спасателей.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Иран все еще удерживает танкер Stena Impero под британским флагом, несмотря на заявления официальных лиц, что он уже может покинуть страну.

"Укрзализныця" запускает дополнительные поезда на Покров Меркель считает нереальными переговоры между США и Ираном
Читать все новости