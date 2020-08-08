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Біля берегів Маврикія затонув танкер. Влада говорить про екологічну катастрофу

Маврикій, Субота 08 серпня 2020 18:28
Біля берегів Маврикія затонув танкер. Влада говорить про екологічну катастрофу
Фото: розлив палива з затонулого танкера (twitter.com/PKJugnauth)
Автор: Дмитро Левицький

Влада острову звернулася за допомогою до Франції

Наприкінці липня поблизу берегів острова Маврикій затонув танкер Wakashio, який перевозив близько 4 тисяч тонн нафтопродуктів. Декілька днів тому з танкера почало витікати паливо, а 8 серпня влада острову оголосила надзвичайний екологічний стан.

Про це повідомляє агентство AFP.

Сьогодні прем'єр-міністр Маврикія Правинд Джагнаут звернувся за допомогою до уряду Франції, оскільки острів не має можливостей та технологій, щоб самостійно прибрати затонулий корабель та ліквідувати розлив нафтопродуктів.

На заклик про допомогу вже відреагував французький президент Еммануель Макрон.

"Коли біорізноманіття знаходиться під загрозою, необхідно терміново діяти. Франція вже там. На боці народу Маврикія", - заявив Макрон.

Танкер Wakashio сів на мілину поблизу південно-східної частини острова Маврикій, де знаходяться пляжі та вразливі екосистеми мангрових хащ. Вилив нафтопродуктів стався через появу тріщин у корпусі танкера.

У японській компанії Mitsui OSK Lines, яка володіє затонулим танкером, запевнили, що вони намагалися зменшити масштаби екологічної катастрофи, але несприятливі погодні умови створювали перепони.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про масштабний розлив палива із затонулого біля узбережжя Одеси танкера Delfi; запобігти поширенню розливу не змогли навіть бонові загородження.

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