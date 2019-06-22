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У берегов Ливии спасли почти две сотни мигрантов

Новости » Происшествия    22.06.2019 - 18:23
У берегов Ливии спасли почти две сотни мигрантов
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Спасенные мигранты двигались в Ливию из стран Африки

У берегов Ливии в течение трех дней спасли почти 200 мигрантов из африканских стран. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Анадолу.

Как сообщается, сотрудники береговой охраны Ливии в среду, четверг и пятницу провели ряд спасательных операций в акватории северо-восточного и северо-западного побережья Триполи. В общем ливийские военные спасли 199 нелегальных мигрантов из стран Африки.

Отмечается, что на борту лодок находились в основном мигранты из Судана, Южного Судана, Сенегала, Сомали, Египта, Эритреи, Эфиопии и Бангладеш. Спасенным была оказана медицинская помощь, после чего их доставили в миграционную службу.

Напомним, ранее сообщалось, что на юго-западе Турции у берегов курортного района Бодрум перевернулось и затонуло судно с нелегальными мигрантами. В результате аварии погибли 12 человек. Откуда плыли нелегалы - не сообщается. Предположительно, на судне находилось около 40 человек, 31 из которых удалось спасти.

Напомним, в рамках программы Евросоюза по переселению особенно уязвимых категорий беженцев на территорию ЕС из Северной Африки и Ближнего Востока прибыли уже 32,7 тысячи человек. Из них 4,1 тысячи беженцев приняла Германия.

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