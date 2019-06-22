Біля берегів Лівії врятували майже дві сотні мігрантів

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Врятовані мігранти рухалися в Лівію з країн Африки

Біля берегів Лівії впродовж трьох днів врятували майже 200 мігрантів з африканських країн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Анадолу.

Як повідомляється, співробітники берегової охорони Лівії у середу, четвер та п'ятницю провели ряд рятувальних операцій у акваторії північно-східного та північно-західного узбережжя Тріполі. Загалом лівійські військові врятували 199 нелегальних мігрантів з країн Африки.

Зазначається, що на борту човнів знаходилися в основному мігранти з Судану, Південного Судану, Сенегалу, Сомалі, Єгипту, Еритреї, Ефіопії та Бангладеш. Врятованим була надана медична допомога, після чого їх доправили до міграційної служби.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на південному заході Туреччини біля берегів курортного району Бодрум перекинулося і затонуло судно з нелегальними мігрантами. В результаті аварії загинули 12 людей. Звідки пливли нелегали - не повідомляється. Імовірно, на судні перебувало близько 40 чоловік, 31 з яких вдалося врятувати.

Нагадаємо, в рамках програми Євросоюзу по переселенню особливо вразливих категорій біженців на територію ЄС з Північної Африки і Близького Сходу прибули вже 32,7 тисячі осіб. З них 4,1 тисячі біженців прийняла Німеччина.