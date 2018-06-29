Біля берегів Лівії перекинувся човен зі 120 мігрантами

Загинули три дитини

Поблизу лівійського узбережжя перекинувся човен зі 120 мігрантами, у результаті чого близько 100 мігрантів могли загинути. Про це повідомляє агентство АFР.

"Тіла трьох дітей були знайдені і ще близько сотні зникли безвісти після того, як човен з мігрантами затонув біля узбережжя Лівії у п'ятницю", - зазначає видання.

Також вказано, що шістнадцять людей були врятовані, серед зниклих безвісти були двоє немовлят та троє дітей до 12 років.

Мігранти, які вижили, розповіли, що човен затонув через кілька годин після відправлення з Гарабуллі, на схід від Тріполі, після вибуху на ньому.

Зазначається, що серед пасажирів були мароканці та громадяни Ємену.

Нагадаємо, Лівія не буде створювати на своїй території центри для біженців. Так, Лівія відкинула пропозицію Італії створити на своїй території центри для біженців, щоб перешкодити проникненню нелегальних мігрантів з Африки в Європу.