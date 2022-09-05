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У берегов Латвии разбился частный самолет: его пытались перехватить истребители НАТО

Фото: У берегов Латвии разбился частный самолет (pexels.com)
Автор: Олег Васкив

Вблизи берегов Латвии 4 сентября потерпел крушение частный самолет Cessna 511. На его перехват в небо поднимали истребители стран-членов НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Журналисты пишут, что зарегистрированный на частную австрийскую компанию самолет вылетел из города Херес на юге Испании и дважды менял курс над Парижем и Кельном и направился в сторону Балтийского моря.

В 17:37 по Гринвичу (19:37 по Киеву) в системе FlightRadar24 его заметили, как тот, что стремительно теряет высоту. Затем самолет исчез с радаров и разбился на западе от города Вентспилс в Латвии.

Самолет пытались перехватить истребители НАТО

На перехват самолета отправлялись истребители Германии и Дании, когда он пролетал в их воздушном пространстве. Однако, выйти на связь не удалось, поскольку летчики боевой авиации отметили отсутствие пилота в кабине частного судна.

По предварительным данным, в салоне самолета находились мужчина, женщина и еще одно лицо. Сейчас на месте аварии проводится поисково-спасательная операция. Причины падения самолета не указываются.

Напомним, 8 августа в Цесисском крае Латвии во время взлета потерпел крушение частный самолет. На его борту находились два человека, пилот погиб.

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Латвия