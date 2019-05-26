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У берегов Канн столкнулись яхты, есть погибший

Новости » Происшествия    26.05.2019 - 19:14
У берегов Канн столкнулись яхты, есть погибший
Иллюстративное фото (twitter.com/UniverSmartphon)

В результате столкновения 1 человек погиб, еще 1 был госпитализирован

У берегов французского города Канны произошло столкновение двух яхт, что привело к гибели 1 человека, еще 1 получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Parisien.

Сообщается, что столкновение произошло вечером в субботу, 25 мая, после закрытия Каннского кинофестиваля. Яхта из Монако врезалась в 27-метровую яхту под флагом Британии, которая в это время стояла на якоре.

В результате столкновений погиб 29-летний подданный Британии, который пытался поднять якорь, чтобы избежать происшествия. На место событий прибыли сразу 14 сотрудников спасательных служб, правоохранители и пожарные.

Обе яхты в результате лобового столкновения получили значительные повреждения, но несмотря на это смогли вернуться в порт своим ходом.

В данное время правоохранители устанавливают все детали происшествия.

Ранее РБК-Украина сообщало, что у берегов Японии столкнулись два грузовых судна. Инцидент произошел в 2:10 по местному времени в 11 км от города Инубосаки, одно из судов затонуло, на его борту было пять членов экипажа, четверо из них пропали без вести, капитана удалось спасти.

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