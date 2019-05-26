Біля берегів Канн зіткнулися яхти, є загиблий

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У результаті зіткнення 1 людина загинула, ще 1 був госпіталізований

Біля берегів французького міста Канни сталося зіткнення двох яхт, що призвело до загибелі 1 людини, ще 1 отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Parisien.

Повідомляється, що зіткнення сталося увечері в суботу, 25 травня, після закриття Каннського кінофестивалю. Яхта з Монако врізалася в 27-метрову яхту під прапором Британії, яка в цей час стояла на якорі.

В результаті зіткнень загинув 29-річний підданий Британії, який намагався підняти якір, щоб уникнути події. На місце подій прибули відразу 14 співробітників рятувальних служб, правоохоронці та пожежники.

Обидві яхти в результаті лобового зіткнення отримали значні пошкодження, але незважаючи на це змогли повернутися в порт своїм ходом.

В даний час правоохоронці встановлюють всі деталі події.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що біля берегів Японії зіткнулися два вантажних судна. Інцидент стався о 2:10 за місцевим часом в 11 км від міста Инубосаки, одне з суден затонуло, на його борту було п'ять членів екіпажу, четверо з них пропали безвісти, капітана вдалося врятувати.