ru ua
Ср, 16 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

У берегов Канады затонуло испанское рыболовецкое судно. Есть погибшие и пропавшие без вести

Новина українською →
Канада, Среда 16 февраля 2022 03:44
У берегов Канады затонуло испанское рыболовецкое судно. Есть погибшие и пропавшие без вести Фото: у берегов Канады затонуло испанское рыболовецкое судно (facebook.com/rcmpgrc)
Автор: Анна Полисученко

В море у северо-восточного побережья Канады затонуло испанское рыболовецкое судно Villa de Pitanxo. По меньшей мере, 7 человек погибли, а 14 числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Трое членов экипажа были спасены. Спасатели ведут поиски тех, кто мог выжить. Семь тел обнаружены во время поисковой операции, которой мешали ветер, бурное море и плохая видимость.

Самолет, два вертолета и четыре катера прочесывают территорию в поисках моряков.

"Тот факт, что мы уже нашли троих выживших в спасательной шлюпке, дает нам надежду, что другие смогли либо одеть спасательные жилеты, либо сесть в спасательные шлюпки и покинуть судно", - сказал Брайан Оуэнс из Канадского объединенного спасательного координационного центра.

В состав экипажа из 24 человек входили 16 испанцев, а также граждане Перу и Ганы.

Ранее мы писали, что власти Канады применили Закон о ЧС, чтоб прекратить протесты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Канада
NEWS
Путин об отсрочке вступления Украины в НАТО: ничего не меняет, хотим решить сейчас
Путин об отсрочке вступления Украины в НАТО: ничего не меняет, хотим решить сейчас
DAILY
Берегите нервы. Что стоит за паникой на финансовых рынках и когда она закончится
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Берегите нервы. Что стоит за паникой на финансовых рынках и когда она закончится