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Біля берегів Канади затонуло іспанське риболовецьке судно. Є загиблі та зниклі безвісти

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Канада, Середа 16 лютого 2022 03:44
Біля берегів Канади затонуло іспанське риболовецьке судно. Є загиблі та зниклі безвісти Фото: біля берегів Канади затонуло іспанське риболовецьке судно (facebook.com/rcmpgrc)
Автор: Анна Полисученко

У морі біля північно-східного узбережжя Канади затонуло іспанське риболовецьке судно Villa de Pitanxo. Щонайменше, 7 людей загинули, а 14 вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Троє членів екіпажу були врятовані. Рятувальники ведуть пошуки тих, хто міг вижити. Сім тіл виявлені під час пошукової операції, якій заважали вітер, бурхливе море і погана видимість.

Літак, два вертольоти і чотири катери прочісують територію в пошуках моряків.

"Той факт, що ми вже знайшли трьох вижили в рятувальній шлюпці, дає нам надію, що інші змогли або одягнути рятувальні жилети, або сісти в рятувальні шлюпки і покинути судно", - сказав Брайан Оуенс з Канадського об'єднаного рятувального координаційного центру.

До складу екіпажу з 24 осіб входили 16 іспанців, а також громадяни Перу і Гани.

Раніше ми писали, що влада Канади застосувала Закон про НС, щоб припинити протести.

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