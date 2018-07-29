Біля берегів Іспанії врятували понад 1200 біженців за два дні

Зокрема, 888 людей врятували у п'ятницю, 27 липня

Біля берегів Іспанії 27-28 липня врятували понад 1200 біженців. Про це повідомляє The Local.

Зокрема, 888 людей врятували у п'ятницю, 27 липня, в морі Альборан і Гібралтарській протоці на заході Середземного моря. На наступний день біля берегів південної області Андалусія були врятовані ще понад 330 мігрантів, які були на 17 човнах. У неділю, 29 липня, іспанські рятувальники продовжили пошуки.

Міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласка в ході візиту в Андалусію заявив, що "проблема міграції - це проблема Європи, і для неї необхідно загальноєвропейське рішення".

Нагадаємо, 18 липня біля узбережжя північного Кіпру затонув човен з 150 мігрантами на борту, внаслідок чого загинуло 19 людей.

Як зазначається, човен пішов на дно приблизно за 30 кілометрів від узбережжя Кіпру після того, як у машинний відсік почала заходити вода. 103 людини були врятовані човнами та вертольотами берегової охорони Туреччини та невизнаного Північного Кіпру. Їм допомагали приватні човни у цьому районі.