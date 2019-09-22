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Біля берегів Індонезії стався потужний землетрус

Новини » Надзвичайні події    22.09.2019 - 12:59
Біля берегів Індонезії стався потужний землетрус
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Гіпоцентр залягав на глибині 11 км під морським дном

Вранці в неділю, 22 вересня, в провінції Малуку на сході Індонезії стався землетрус магнітудою 6,4. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа.

Як зазначається, землетрус стався в неділю о 02:53 за місцевим часом. Епіцентр підземних поштовхів знаходився в 165 км на північний захід від Малуку Тенггара Барата, гіпоцентр залягав на глибині 11 км під морським дном.

За словами офіційного представника Агентства метеорології, клімату і геофізики країни Мухаммад Фаділь, не біло помічено щодних ознак виникнення цунамі.

"Ми не помітили ніяких ознак можливості виникнення цунамі, тому не дали попередження", - розповів Фаділь.

Як відомо, Індонезія розташована в сейсмічно активній зоні - Тихоокеанському вулканічному вогняному кільці, і часто потерпає від землетрусів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що біля острова Карпатос (Греція) стався землетрус магнітудою 4,2. Повідомляється, що епіцентр землетрусу був зафіксований в 65 км від острова Карпатос на глибині 7,5 км. Інформації щодо постраждалих або завданої шкоди немає.

Крім того, в результаті сильного землетрусу в Туреччині були пошкоджені близько тисячі житлових будинків. Сила підземних поштовхів сягала 6,5 балів.

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