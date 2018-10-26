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Біля берегів Греції стався землетрус магнітудою 7 балів

Новини » Надзвичайні події    26.10.2018 - 05:35
Ілюстративне фото
Ілюстративне фото

У результаті землетрусу виникло цунамі заввишки близько 20 см

В Іонічному морі біля берегів Греції в ніч з четверга на п'ятницю було зафіксовано землетрус магнітудою 7 балів. Про це повідомили в Геологічному агентстві США , передає РБК-Україна з посиланням на AP.

Епіцентр землетрусу перебував приблизно за 35 кілометрів від грецького острова Закінтос.

За даними місцевої влади, в результаті підземних поштовхів руйнування не зафіксовані, проте на острові вимкнули електрику.

У результаті землетрусу виникло цунамі заввишки близько 20 см.

Водночас фахівці відзначають, що серйозної небезпеки воно не становить, проте порадили мешканцям прилеглих регіонів не підходити близько до моря.

Після землетрусу послідували кілька повторних поштовхів, які відчувалися не тільки в Греції, а також в Албанії, Македонії, Чорногорії, Туреччині, Італії, Болгарії, на Мальті.

Нагадаємо, землетрус і цунамі на індонезійському острові Сулавесі, які відбулися наприкінці вересня, завдали шкоди на суму не менш як 911 млн доларів.

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