ru ua
Вт, 19 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

У берегов Греции произошло сильное землетрясение: толчки ощутили две страны

Новина українською →
Греция, Вторник 19 октября 2021 10:25
У берегов Греции произошло сильное землетрясение: толчки ощутили две страны Фото: у берегов Греции произошло сильное землетрясение (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 19 октября утром сильное землетрясение всколыхнуло южно-греческий остров Карпатос в Эгейском море. Магнитуда подземных толчков составила 6,1 балла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.

По данным Афинского геодинамического института Национальной обсерватории, подземные толчки также ощутили в Египте и Израиле.

Известно, что землетрясение произошло в 08:32 утра по местному времени примерно в 127 км на юго-восток от острова Карпатос на глубине 58 км

По информации СМИ, сообщений о пострадавших не поступало.


Напомним, сегодня на юге Турции также произошло сильное землетрясение, магнитуда которого составила 6 баллов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Землетрясение Греция
NEWS
В "красной" зоне карантина уже пять областей: где и какие ограничения ввели
В "красной" зоне карантина уже пять областей: где и какие ограничения ввели
DAILY
Плата за простой. Как НАБУ и САП оказались под ударом и чем это грозит Украине
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Плата за простой. Как НАБУ и САП оказались под ударом и чем это грозит Украине