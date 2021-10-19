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Біля берегів Греції стався сильний землетрус: поштовхи відчули дві країни

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Греція, Вівторок 19 жовтня 2021 10:25
Біля берегів Греції стався сильний землетрус: поштовхи відчули дві країни Фото: біля берегів Греції стався сильний землетрус (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 19 жовтня вранці сильний землетрус сколихнув південно-грецький острів Карпатос в Егейському морі. Магнітуда підземних поштовхів становила 6,1 бала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.

За даними Афінського геодинамічного інституту Національної обсерваторії, підземні поштовхи також відчули у Єгипті та Ізраїлі.

Відомо, що землетрус стався о 08:32 ранку за місцевим часом приблизно в 127 км на південний схід від острова Карпатос на глибині 58 км.

За інформацією ЗМІ, повідомлень про постраждалих не надходило.


Нагадаємо, сьогодні на півдні Туреччини також стався сильний землетрус, магнітуда якого склала 6 балів.

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