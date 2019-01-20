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У берегов Чили произошло сильное землетрясение

Новости » Происшествия    20.01.2019 - 08:45
У берегов Чили произошло сильное землетрясение
Иллюстративное фото (flickr.com matthileo)

Информации о пострадавших не поступало

У побережья Чили произошло сильное землетрясения магнитудой в 6,7 баллов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Геологическую службу США.

Сообщается, что толчки подземные толчки были зафиксированы 19 января 2019 в 22:32 за местным временем. В Геологической службе заявили, что эпицентр находился в 15 километрах к юго-западу от города Кокимбо с населением в 142 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине в 53 км.

В то же время местное издание El Cooperante сообщило, что несмотря на то, что сообщений о жертвах и разрушениях не поступало, Национальное управления по чрезвычайным ситуациям приняло решение провести превентивную эвакуацию населения с побережья в районе города Кокимбо.

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения в Иране пострадали 75 человек. Глава медицинской службы Ирана рассказал, что в результате землетрясения в Гилан-Гарбе провинции Керманшах большинство пострадавших получили легкие травмы - все, кроме одного раненого, уже выписаны из больницы.

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