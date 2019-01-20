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Біля берегів Чилі стався сильний землетрус

Новини » Надзвичайні події    20.01.2019 - 08:45
Біля берегів Чилі стався сильний землетрус
Ілюстративне фото (flickr.com matthileo)

Інформації про постраждалих не надходило

Біля узбережжя Чилі стався сильний землетрус магнітудою 6,7 балів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Геологічну службу США.

Повідомляється, що підземні поштовхи були зафіксовані 19 січня 2019 в 22:32 за місцевим часом. В Геологічній службі заявили, що епіцентр знаходився в 15 кілометрах на північний захід від міста Кокімбо з населенням у 142 тис. осіб. Епіцентр землетрусу залягав на глибині 53 км.

У той же час місцеве видання El Cooperante повідомило, що незважаючи на те, що повідомлень про жертви і руйнування не надходило, Національне управління з надзвичайних ситуацій прийняло рішення провести превентивну евакуацію населення з узбережжя в районі міста Кокімбо.

Раніше повідомлялося, що в результаті землетрусу в Ірані постраждали 75 осіб. Глава медичної служби Ірану розповів, що в результаті землетрусу в Гілян-Гарбе провінції Керманшах більшість постраждалих отримали легкі травми - все, крім одного пораненого, вже виписані з лікарні.

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