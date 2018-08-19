У берегов Африки исчез танкер с 17 грузинскими моряками
В Грузии не исключают версию нападения пиратов
Перевозивший нефть танкер Pantelena IMO 9321469 с 17 грузинскими моряками уже пять дней не выходит на связь. Об этом сообщает МИД Грузии.
В заявлении сказано, что в последний раз связь с танкером, которое ходит Панамским флагом, была установлена 14 августа 2018, когда он находился в Гвинейском заливе у западных берегов Африки.
Заместитель главы консульского департамента МИД Грузии Владимир Константиниди сообщил, что в данном происшествии не исключают версии возможного нападения на танкер пиратов.
Расследованием исчезновения занимается грецкая судостроительная компания Lotus Shipping.
Напомним, ранее сообщалось, что в Херсоне на три года заблокирован российский корабль "Механик Погодин". Корабль находится в списке санкции Совета национальной безопасности и обороны, поэтому три года "Механик Погодин" будет стоять в херсонском порту.