У берегов Африки исчез танкер с 17 грузинскими моряками

В Грузии не исключают версию нападения пиратов

Перевозивший нефть танкер Pantelena IMO 9321469 с 17 грузинскими моряками уже пять дней не выходит на связь. Об этом сообщает МИД Грузии.

В заявлении сказано, что в последний раз связь с танкером, которое ходит Панамским флагом, была установлена 14 августа 2018, когда он находился в Гвинейском заливе у западных берегов Африки.

Заместитель главы консульского департамента МИД Грузии Владимир Константиниди сообщил, что в данном происшествии не исключают версии возможного нападения на танкер пиратов.

Расследованием исчезновения занимается грецкая судостроительная компания Lotus Shipping.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсоне на три года заблокирован российский корабль "Механик Погодин". Корабль находится в списке санкции Совета национальной безопасности и обороны, поэтому три года "Механик Погодин" будет стоять в херсонском порту.