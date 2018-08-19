Біля берегів Африки зник танкер з 17 грузинськими моряками

Новини Надзвичайні події 19.08.2018 - 02:11
Ілюстративне фото (foe.org)
Ілюстративне фото (foe.org)

У Грузії не виключають версію нападу піратів

Танкер Pantelena IMO 9321469, який перевозив нафту, з 17 грузинськими моряками вже п'ять днів не виходить на зв'язок. Про це повідомляє МЗС Грузії.

У заяві сказано, що в останній раз зв'язок з танкером, що ходить Панамським прапором, був встановлений 14 серпня 2018, коли він перебував у Гвінейській затоці біля західних берегів Африки.

Заступник глави консульського департаменту МЗС Грузії Володимир Константініді повідомив, що в даній події не виключають версії можливого нападу піратів на танкер.

Розслідуванням зникнення займається грецька суднобудівна компанія Lotus Shipping.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Херсоні на три роки заблокований російський корабель "Механік Погодін". Корабель знаходиться у списку санкції Ради національної безпеки і оборони, тому три роки "Механік Погодін" буде стояти в херсонському порту.

 

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Теги:  Грузія,  Африка,  танкер  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС