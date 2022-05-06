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Берегите топливо. В Луганской области не осталось ни одной действующей АЗС, - глава ОВА

Сергей Гайдай (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что в области не осталось ни одной действующей и неповрежденной автозаправочной станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сергея Гайдая.

"Призываю водителей и бизнес-среду с пониманием относиться к ситуации, которая сложилась в результате действий агрессора. Российская армия наносит ракетные удары по нефтехранилищам, бьет артиллерией по базам и АЗС, разрушая всю топливную инфраструктуру", - отметил Гайдай.

"Ни единой уцелевшей заправочной станции в области не осталось. Обращаюсь к водителям с просьбой более бережно относиться к потреблению топлива, воздерживаться от необязательных поездок, помня, что у государства есть необходимость в первую очередь обеспечивать им спасательные службы, медиков, полицию, военных – тех, кто ежедневно противодействует российской агрессии и оказывает помощь украинцам", - подчеркнул глава Луганской ОВА.

Ранее сообщалось, что в Луганской области российские оккупанты сосредоточились на взятии под полный контроль Рубежного. Также они готовят наступление на Северодонецк.

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Луганск