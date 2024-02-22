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У Бердянську зранку вибухнула автівка: перші подробиці

Бердянськ, Четвер 22 лютого 2024 08:45
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У Бердянську зранку вибухнула автівка: перші подробиці Фото: у Бердянську 22 лютого вибухнув автомобіль (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Зранку 22 лютого у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунав вибух. У місті злетіла в повітря автівка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Бердянськ Сьогодні".

"Гучно вранці у місті було внаслідок вибуху автівки. Машина знаходилась в районі парковки біля торгового центру "Амстор" на проспекті Східний", - йдеться в повідомленні.

Тому, за даними Telegram-каналу, особливо звук вибуху чули у мікрорайонах Колонія, 8 Березня та Центр.

"Після події окупаційна поліція частково перекрила рух по Східному проспекту. Причина вибуху та чия це була автівка станом на зараз невідомо", - констатували у "Бердянськ Сьогодні".

Вибухи авто у Бердянську

У Бердянську не вперше вибухають машини. Наприклад, у січні 2023 року окупанти повідомляли про підрив автомобіля одного з головних колаборантів міста. Так було підірвано замінований автомобіль голови військово-цивільної адміністрації Бердянського району Олексія Кічигіна.

Цього ж місяця стався підрив авто відомої колаборантки Валентини Мамай. Тоді вона потрапила до лікарні.

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