ua en ru
Чт, 22 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Бердянске утром взорвался автомобиль: первые подробности

Бердянск, Четверг 22 февраля 2024 08:45
UA EN RU
В Бердянске утром взорвался автомобиль: первые подробности Фото: в Бердянске 22 февраля взорвался автомобиль (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Утром 22 февраля во временно оккупированном Бердянске Запорожской области раздался взрыв. В городе взлетел на воздух автомобиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Бердянск Сейчас".

"Громко утром в городе было в результате взрыва автомобиля. Машина находилась в районе парковки возле торгового центра "Амстор" на проспекте Восточный", - говорится в сообщении.

Поэтому, по данным Telegram-канала, особенно звук взрыва слышали в микрорайонах Колония, 8 Марта и Центр.

"После происшествия оккупационная полиция частично перекрыла движение по Восточному проспекту. Причина взрыва и чей это был автомобиль по состоянию на данный момент неизвестно", - констатировали в "Бердянск Сейчас".

Как позже добавили в Telegram-канале, как признаются сами оккупанты, вероятно, взрывчатку с коптера скинули на заправку БРСМ, что возле "Амстора".

"Окупанты очень злятся. Ноют, что это им поздравление с 23 февраля передали. И возмущаются, как такое возможно! Они же в тылу", - цитирует очевидцев "Бердянск Сейчас".

Взрывы авто в Бердянске

В Бердянске не впервые взрываются машины. Например в январе 2023 года оккупанты сообщали о подрыве автомобиля одного из главных коллаборантов города. Так, был подорван заминированный автомобиль главы военно-гражданской администрации Бердянского района Алексея Кичигина.

В этом же месяце произошел подрыв авто известной коллаборантки Валентины Мамай. Тогда она попала в больницу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бердянск Взрывы
NEWS
Российские войска пытаются продвинуться возле Работино: карты ISW
Российские войска пытаются продвинуться возле Работино: карты ISW
DAILY
Как спецподразделение ГУР освобождало Харьковщину. История командира из "Кракена"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Как спецподразделение ГУР освобождало Харьковщину. История командира из "Кракена"