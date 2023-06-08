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В Бердянську згоріла машина окупантів, - Федоров

Фото: в окупованому Бердянську спалахнула пожежа (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В окупованому Бердянську загорілось авто біля будівлі окупантів. В місті видно стовп диму.

Про це розповів Мелітопольський міський голова Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"В Бердянську клімат для когось занадто жаркий", - заявив Федоров.

За даними мера Мелітополя, в місті горить авто біля будівлі, яку російські окупанти використовували в своїх цілях.

Він зауважив, що наразі з'ясовує подробиці інциденту.

Ситуація в місті

Майже з початку повномасштабного вторгнення російських військових на територію України, РФ окупувала Бердянськ.

Наразі росіяни використовують місто як військову базу, а через порт Бердянська вивозять крадене українське зерно.

Вибухи у Бердянську

В окупованому місті часто трапляються вибухи - прилітає по позиціях та базах окупантів. Так, 28 травня українські військові завдали п'ять ударів по ворожих позиціях у місті.

Зауважимо, що 3 червня місцеві жителі повідомляли, що в місті було чути понад десять вибухів. А в результаті роботи ППО уламки ракет пошкодили будинки та автомобіль.

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Війна Росії проти УкраїниБердянськ