В Бердянську та Мелітополі майже одночасно пролунали вибухи: що відомо

В неділю, 25 вересня, у Бердянську та Мелітополі майже одночасно пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бердянск Сейчас .

"Рашистскі ЗМІ підтверджують вибухи біля будівлі виконкому та публікують фото оточення місця вибуху. Місцеві стверджують, що вибухнуло авто. Дим йде досі. Усі дороги перекриті, рух транспорту навколо будівлі закрито", - додають в Бердянск Сейчас .

За даними РІА Мелітополь , у Бердянську підірвали автомобіль біля мерії.

"У Бердянську та Мелітополі майже одночасно пролунали вибухи. У Бердянську звуки вибуху лунали з центру міста", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, у неділю вранці, 25 вересня, по окупованому Херсону завдали ракетного удару. В результаті загинув колишній нардеп від "Партії регіонів" та колаборант Олексій Журавко.

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