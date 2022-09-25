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В Бердянске и Мелитополе почти одновременно прогремели взрывы: что известно

Фото: в Бердянске и Мелитополе почти одновременно прогремели взрывы (иллюстрация/t me riamelitopol)
Автор: Наталия Гурковская

В воскресенье, 25 сентября, в Бердянске и Мелитополе почти одновременно раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Бердянск Сейчас.

"В Бердянске и Мелитополе почти одновременно раздались взрывы. В Бердянске звуки взрыва раздавались из центра города", - говорится в сообщении.

По данным РИА Мелитополь, в Бердянске взорвали автомобиль возле мэрии.

"Рашистские СМИ подтверждают взрывы возле здания исполкома и публикуют фото оцепления места взрыва. Местные утверждают, что взорвался автомобиль. Дым идет до сих пор. Все дороги перекрыты, движение транспорта вокруг здания закрыто", - добавляют в Бердянск Сейчас.

Как сообщалось, в воскресенье утром, 25 сентября, по оккупированному Херсону нанесли ракетный удар. В результате погиб бывший нардеп от Партии регионов и коллаборант Алексей Журавко.

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