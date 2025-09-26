У Бердянську та Мелітополі дітей через спорт привчають до російської пропаганди

Центр протидії дезінформації повідомив, що в низці міст Запорізької області, які перебувають під окупацією, росіяни активізували спроби перетворити спорт на інструмент тиску.

За даними руху опору "Жовта стрічка", в Енергодарі, Бердянську та Мелітополі місцевих тренерів змушують займатися так званим "вихованням патріотів Росії".

"Представники окупаційних адміністрацій відвідують навіть заняття з плавання та бадмінтону, вимагаючи від тренерів проводити "бесіди" з дітьми та вбудовувати в процес тренувань політичні гасла", - зазначає ЦПД.

Пропаганда через спортивні сюжети

Паралельно з цим на медійних майданчиках, створених окупантами в Запорізькій області, збільшилася кількість публікацій, пов'язаних зі спортом. Так, поширюються сюжети про "досягнення" юних спортсменів та висвітлюються змагання, де спорт використовується як засіб ідеологічної подачі.

Зокрема, в одній зі шкіл Бердянська організували волейбольний турнір під назвою "Я пам'ятаю! Я пишаюся!", приурочений до 80-ї річниці "великої перемоги". Подібні заходи підносяться як елемент "патріотичного виховання".

Демонстративна увага до молоді

Окупаційні чиновники від "міністерства спорту" активно відвідують спортивні школи, намагаючись створити видимість турботи про молодь. Однак у реальності такі візити супроводжуються посиленням контролю над сферою спорту та просуванням пропагандистських наративів.

"Це свідчить, що Росія свідомо використовує спорт на окупованих територіях як інструмент ідеологічного контролю та нав'язування дітям російської пропаганди", - наголосили в Центрі протидії дезінформації.