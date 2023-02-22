В Бердянську стався вибух, який чуло все місто

"У Бердянську гучний звук вибуху чуло майже усе місто. Над містом кружляє літак. Можливо виліт або літак переходив звуковий бар‘єр", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли місцеві, "щось бахнуло". Вони припускають, що "напевно це ракета яка полетіла з моря, чи з коси".

"Будинок затрусило. Сигналізації на машинах загули. Оце бах був", - діляться мешканці Бердянська.

Як повідомлялось, у Маріуполі в ніч на 22 лютого пролунала серія потужних вибухів. За попередньою інформацією, є влучання у склад боєприпасів та місце базування окупантів.