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В Бердянську стався вибух, який чуло все місто

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Бердянськ, Середа 22 лютого 2023 12:13
В Бердянську стався вибух, який чуло все місто Фото: у Бердянську стався сильний вибух 22 лютого (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 22 лютого, в Бердянську Запорізької області стався потужний вибух. Його чули в усіх кутках міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Бердянськ сьогодні".

"У Бердянську гучний звук вибуху чуло майже усе місто. Над містом кружляє літак. Можливо виліт або літак переходив звуковий бар‘єр", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли місцеві, "щось бахнуло". Вони припускають, що "напевно це ракета яка полетіла з моря, чи з коси".

"Будинок затрусило. Сигналізації на машинах загули. Оце бах був", - діляться мешканці Бердянська.

Як повідомлялось, у Маріуполі в ніч на 22 лютого пролунала серія потужних вибухів. За попередньою інформацією, є влучання у склад боєприпасів та місце базування окупантів.

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Бердянськ вибухи
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