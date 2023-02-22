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В Бердянске произошел взрыв, который слышал весь город

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Бердянск, Среда 22 февраля 2023 12:13
В Бердянске произошел взрыв, который слышал весь город Фото: в Бердянске произошел мощный взрыв 22 февраля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 22 февраля, в Бердянске Запорожской области произошел мощный взрыв. Его слышали во всех уголках города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Бердянск сейчас".

"В Бердянске громкий звук взрыва слышал почти весь город. Над городом кружит самолет. Возможно вылет или самолет переходил звуковой барьер", - говорится в сообщении.

Как рассказали местные, "что-то бахнуло". Они предполагают, что "наверное это ракета улетевшая из моря, или из косы".

"Дом затрясло. Сигнализации на машинах загудели. Вот бах был", - делятся жители Бердянска.

Как сообщалось, в Мариуполе в ночь на 22 февраля прогремела серия мощных взрывов. По предварительной информации, есть попадания в склад боеприпасов и место базирования оккупантов.

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