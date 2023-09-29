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В Бердянську стався потужний вибух. В місті проблеми зі світлом

Фото: у Бердянську стався потужний вибух 29 вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області стався потужний вибух у п'ятницю, 29 вересня. У місті наразі спостерігаються проблеми зі світлом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Бердянськ Сьогодні"

"Бердянці повідомляють про звук гучного вибуху. Було чути у мікрорайоні Колонія та у Нагірній частині міста", - йдеться в повідомленні.

Після вибуху нестабільно працює електропостачання.

"Скаче напруга. Краще вимкнути електроприлади з мережі",- додють в Telegram-каналі.

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Бердянськвибухи