В Бердянске произошел мощный взрыв. В городе проблемы со светом

"Бердянцы сообщают о звуке громкого взрыва. Было слышно в микрорайоне Колония и в Нагорной части города", - говорится в сообщении.

После взрыва нестабильно работает электроснабжение.

"Скачет напряжение. Лучше выключить электроприборы из сети", - добавили в Telegram-канале.

Взрывы в Бердянске

Бердянск Запорожской области, расположенный на берегу Азовского моря, ранее был популярным туристическим курортом. Город был оккупирован российскими войсками в феврале 2022 года. После этого оккупанты решили сделать из города военную базу для своих нужд. В городе постоянно происходят взрывы, мишенью которых становятся места расположения оккупантов - техники и живой силы. Они звучат довольно частно. Так, недавно, 26 сентября, в Бердянске гремели взрывы. Их слышали во всех районах города.