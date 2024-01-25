У Бердянську пролунав вибух у районі вокзалу

"У Бердянську гучно! Мешканці повідомляють про одиночний вибух в районі залізничного вокзалу", - написала вона.

Те, що у Бердянську пролунав потужний вибух, підтверджують і місцеві Telegram-канали. Наразі невідомо причини та обставини інциденту.

скриншот deepstatemap.live

Ситуація у Запорізькій області

Нагадаємо, російські війська окупували території вздовж берега Азовського моря у перші місяці повномасштабного вторгнення. Міста Мелітополь, Бердянськ та Токмак стали головними пунктами росіян.

Варто зазначити, що останнім часом в окупованому Бердянську почастішали вибухи. Зокрема, 17 січня повідомляли у мережі повідомляли про звуки вибухів в районі порту.

Додамо, що російські загарбники використовують Бердянськ у своїх військових цілях, зокрема, порт. Крім того, на базах відпочинку часто фіксують розміщення окупантів.