У Бердянську пролунало декілька вибухів

Вибухи пролунали у тимчасово окупованому місті Бердянськ Запорізької області сьогодні, 3 лютого. Вибухів було декілька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Бердянської міської військової адміністрації Вікторію Галіціну у Telegram.

"Бердянці повідомляють, що за містом вже пів години чутно глухі вибухи", - йдеться у повідомленні.

Вибухи чули у різних районах міста. Окупанти не анонсували ніяких "навчань" сьогодні.

"Сподіваємося, детонація незапланована", - додає Галіціна.

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Ситуація у Запорізькій області

Нагадаємо, російські війська окупували території вздовж берега Азовського моря у перші місяці повномасштабного вторгнення. Міста Мелітополь, Бердянськ та Токмак стали головними пунктами росіян.

Варто зазначити, що останнім часом в окупованому Бердянську почастішали вибухи. Зокрема, 17 січня повідомляли у мережі повідомляли про звуки вибухів в районі порту.

Додамо, що російські загарбники використовують Бердянськ у своїх військових цілях, зокрема, порт. Крім того, на базах відпочинку часто фіксують розміщення окупантів.