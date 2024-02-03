В Бердянске прогремело несколько взрывов

Взрывы прогремели во временно оккупированном городе Бердянск Запорожской области сегодня, 3 февраля. Взрывов было несколько.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальницу Бердянской городской военной администрации Викторию Галицину в Telegram.

"Бердянцы сообщают, что за городом уже пол часа слышны глухие взрывы", - говорится в сообщении.

Взрывы слышали в разных районах города. Оккупанты не анонсировали никаких "учений" сегодня.

"Надеемся, детонация незапланирована", - добавляет Галицина.

скриншот deepstatemap.live

Ситуация в Запорожской области

Напомним, российские войска оккупировали территории вдоль берега Азовского моря в первые месяцы полномасштабного вторжения. Города Мелитополь, Бердянск и Токмак стали основными пунктами россиян.

Следует отметить, что в последнее время в оккупированном Бердянске участились взрывы. В частности, 17 января сообщали в сети, сообщали о звуках взрывов в районе порта.

Добавим, что российские захватчики используют Бердянск в своих военных целях, в частности порт. Кроме того, на базах отдыха часто фиксируют размещение оккупантов.