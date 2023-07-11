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В Бердянске раздались взрывы: в городе виден густой дым

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Бердянск, Вторник 11 июля 2023 15:28
В Бердянске раздались взрывы: в городе виден густой дым Фото: в Бердянске раздались взрывы (t.me kyiv_n)
Автор: Карина Левицкая

В оккупированном Бердянске во второй раз за день раздались взрывы. В городе виден густой черный дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По данным местных жителей, на берегу Азовского моря видно облако густого черного дыма.

В Бердянске раздались взрывы: в городе виден густой дым

Фото: взрыв в Бердянске (t.me/brdVP)

По предварительной информации попадания в то же самое место или рядом, что и ночью.

Тем временем Telegram-канал Бердянской городской военной администрации Бердянского района подтвердил взрывы в городе.

"Бердянцы сообщают, что слышали взрыв около 14 часов. Ждем деталей и официального подтверждения от Генштаба", сообщили в администрации.

Взрывы в Бердянске

Напомним, сегодня ночью в оккупированном Бердянске раздались звуки взрывов. Вероятно попадание было по гостинице Дюна, расположенной на территории Приазовкурорта.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что отработка по врагу была удачной.

"Сообщают, что сегодня в районе Бердянска, был ликвидирован российский генерал-лейтенант Цоков Олег Юрьевич", - написал он.

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