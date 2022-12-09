ua ru
Пт, 09 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Бердянске сообщают о взрывах

Новина українською →
Бердянск, Пятница 09 декабря 2022 11:54
В Бердянске сообщают о взрывах Фото: (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Во временно оккупированном Бердянске (Запорожская область) в пятницу, 9 декабря, прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Кроме того, как сообщают жители, взрывы также прогремели в Приморске (пригород Бердянска). После мощного взрыва оккупанты начали резко перемещаться в центр города.

Официальной информации о взрывах в Бердянске и Приморске пока нет.

Напомним, вчера на авиабазе во временно оккупированном Бердянске Запорожской области были слышны взрывы, также возник пожар. По информации мэра Мелитополя Ивана Федорова, на территории аэропорта, где наблюдались взрывы, располагались техника и беспилотники.

Также мы писали о взрыве в центре Бердянска. В результате которого сообщалось о пострадавших.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бердянск вибухи Запорожская область
NEWS
Украинские защитники за сутки уничтожили еще 300 оккупантов: обновленные потери РФ
Украинские защитники за сутки уничтожили еще 300 оккупантов: обновленные потери РФ
DAILY
Дом до победы. Как работает модульный городок Ирпеня и о чем мечтают его жители
Катерина Гончарова, Виталий Носач Дом до победы. Как работает модульный городок Ирпеня и о чем мечтают его жители