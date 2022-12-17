В Бердянську повідомляють про серію вибухів: що відомо

Місцеві жителі Бердянська повідомляють про серію вибухів - уже понад шість. Наразі по всій Україні оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Бердянск Сейчас".
"Мешканці Бердянська повідомляють про гучні звуки вибухів з боку мікрорайону "Військове містечко". Парні вибухи, бердянці нарахували їх вже понад шість", - йдеться в повідомленні.
Як пишуть в Telegram-каналі, їх чутно утрьох районах міста - в нагірній частині, "8 березня", "Військове містечко".
Як повідомлялось, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу 17 грудня. Тим часом у Білорусі підняли у небо російські винищувачі.
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