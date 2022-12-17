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В Бердянську повідомляють про серію вибухів: що відомо

Фото: у Бердянську повідомляють про серію вибухів (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Місцеві жителі Бердянська повідомляють про серію вибухів - уже понад шість. Наразі по всій Україні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Бердянск Сейчас".

"Мешканці Бердянська повідомляють про гучні звуки вибухів з боку мікрорайону "Військове містечко". Парні вибухи, бердянці нарахували їх вже понад шість", - йдеться в повідомленні.

Як пишуть в Telegram-каналі, їх чутно утрьох районах міста - в нагірній частині, "8 березня", "Військове містечко".

Як повідомлялось, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу 17 грудня. Тим часом у Білорусі підняли у небо російські винищувачі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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БердянськВибух