В Бердянске сообщают о серии взрывов: что известно

Местные жители Бердянска сообщают о серии взрывов - уже больше шести. Сейчас по всей Украине объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Бердянск Сейчас".
"Жители Бердянска сообщают о громких звуках взрывов со стороны микрорайона "Военный городок". Парные взрывы, бердянцы насчитали их уже более шести", - говорится в сообщении.
Как пишут в Telegram-канале, их слышно в трех районах города - в нагорной части, "8 марта", "Военный городок".
Как сообщалось, в Украине объявили масштабную воздушную тревогу 17 декабря. Тем временем в Белоруссии подняли в небо российские истребители.
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