В Бердянську помітили російський військовий катер (фото)

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області помітили російський військовий катер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
"Бердянськ. Маріупольський спротив передає, що в Бердянському порту помічено судно, зовнішнє схоже на військовий катер", - розповів він.
За його даними, візуально він виглядає як катери прикордонників, які базувались в Маріуполі.
"Намагаємось з’ясувати деталі та продовжуємо спостереження", - зазначив Андрющенко.
У Бердянську помітили військовий катер РФ (t.me/andriyshTime)
Бердянськ був окупований у лютому 2022 року. Буквально 27 червня над Маріуполем лунали сильні вибухи. Їх чули також над Бердянськом та Мелітополем.
Додамо, що останнім часом Росія активізувала рух суден у Маріуполі. Так, у Маріуполі фіксують уже четвертий танкер окупантів. Не виключено, що така активність пов'язана із запуском ракет типу "Калібр" з акваторії Азовського моря.
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