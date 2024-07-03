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В Бердянську помітили російський військовий катер (фото)

Фото: порт у Бердянську (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області помітили російський військовий катер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Бердянськ. Маріупольський спротив передає, що в Бердянському порту помічено судно, зовнішнє схоже на військовий катер", - розповів він.

За його даними, візуально він виглядає як катери прикордонників, які базувались в Маріуполі. 

"Намагаємось з’ясувати деталі та продовжуємо спостереження", - зазначив Андрющенко. 

У Бердянську помітили військовий катер РФ (t.me/andriyshTime)

Корабельна активність РФ

Бердянськ був окупований у лютому 2022 року. Буквально 27 червня над Маріуполем лунали сильні вибухи. Їх чули також над Бердянськом та Мелітополем.

Додамо, що останнім часом Росія активізувала рух суден у Маріуполі. Так, у Маріуполі фіксують уже четвертий танкер окупантів. Не виключено, що така активність пов'язана із запуском ракет типу "Калібр" з акваторії Азовського моря.

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