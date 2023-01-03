В Бердянске раздавались взрывы: "прилетело" в базу оккупантов (видео)

Во вторник, 3 января, сообщили о взрывах в Бердянске Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Бердянск Сейчас.

Как сообщают местные СМИ, прилетело по городу базирование оккупантов.

"Ночью во временно оккупированном Токмаке было громко", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в понедельник, 2 января, в Бердянске также сообщали о взрывах. Их слышали в Урзуфе.

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