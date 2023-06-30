В Бердянську "гучно". Місцеві нарахували понад 10 вибухів

"Понад 10 звуків вибухів! Дуже гучно у місті! Бердянці чули, як ракети, так і роботу ППО", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, за словами місцевих, над містом здіймається дим.

Як пишуть в соцмережах, окупанти підтвердили вибухи у Бердянську. Звісно заявили, що нібито спрацювала рашистська ППО.

Бердянці повідомляють, що вибухи були на межі міста. Також є повідомлення, що в бік, звідки йде дим попрямували "швидкі".