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В Бердянске "громко". Местные насчитали более 10 взрывов

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Бердянск, Пятница 30 июня 2023 08:44
В Бердянске "громко". Местные насчитали более 10 взрывов Фото: в Бердянске Запорожской области 30 июня произошло больше 10 взрывов (t.me/brdVP)
Автор: Наталия Гурковская

Серия взрывов произошла во временно оккупированном Бердянске Запорожской области утром в пятницу, 30 июня. Местные жители сообщают о больше, чем 10 "хлопках".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Бердянск Сейчас".

"Более 10 звуков взрывов! Очень громко в городе! Бердянцы слышали как ракеты, так и работу ПВО", - говорится в сообщении.

Кроме этого, по словам местных, над городом вздымается дым.

Как пишут в соцсетях, оккупанты подтвердили взрывы в Бердянске. Конечно, заявили, что якобы сработало рашистская ПВО.

Бердянцы сообщают, что взрывы были на границе города. Также есть сообщение, что в сторону, откуда идет дым, направились "скорые".

Кроме того, как пишут в соцсетях, ПВО работала и в селе Осипенко, что неподалеку от Бердянска. А потом было слышно звуки детонации.

Также местные сообщают, что было "громко" в Нововасиловке.

В Бердянске &quot;громко&quot;. Местные насчитали более 10 взрывов

Взрывы в Бердянске

Временно оккупированный Бердянск Запорожской области российские войска захватили в первые недели масштабного вторжения в Украину. При этом несмотря на оккупацию, в городе хорошо развито партизанское движение. В связи с этим в городе постоянно случаются "хлопки", идет "охота" на коллаборантов. В городе точечно ликвидируются места скопления оккупантов и их техника. Буквально 27 июня звуки взрывов были слышны в том же Бердянске и Приморске.

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