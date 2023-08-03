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В Бердянске громкие взрывы. Партизаны рассказали, куда именно "прилетело"

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Бердянск, Четверг 03 августа 2023 14:08
В Бердянске громкие взрывы. Партизаны рассказали, куда именно "прилетело" Фото: в Бердянске громкие взрывы, партизаны рассказали о метком "прилете" у оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области раздались взрывы. Есть попадания в места расположения российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Бердянск Сейчас".

"Местные сообщают о громких взрывах в Бердянске. Предварительно работает рашистская ПВО", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за пределами города между Азовским и Приморском оккупанты пытаются что-то сбить.

"Много взрывы", - добавляют авторы.

При этом, по данным партизан, фиксируются попадания по местам расположения российских оккупантов в городе.

"Есть прямое попадание по местам скопления в России. Не зря мы вчера гуляли в Бердянске", - пишут в Telegram-канале "АТЕШ".

Взрывы в Бердянске

Временно оккупированный Бердянск Запорожской области российские войска захватили в первые недели масштабного вторжения в Украину. При этом в городе постоянно звучат взрывы. Так, в конце июня в Бердянске произошла серия взрывов, было больше, чем 10 "хлопках".

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