UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Бердянську дирктор школи співпрацювала з РФ: скільки їй загрожує

Фото: директор школи з Бердянська виявився колаборантом
Автор: Антон Малиновський

Національна поліція завершила досудове розслідування стосовно директора загальноосвітньої школи з Маріуполя, яка в тимчасово окупованому Бердянську працювала на загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію.

Так, слідчі Нацполіції встановили, що мешканка Запорізької області жила в Маріуполі і була директоркою загальноосвітньої школи. А після тимчасової окупації російськими військами Бердянська переїхала у місто і пішла на співпрацю із загарбниками.

Жінка стала директоркою ЗОШ №11, де забезпечила організацію освітнього процесу за стандартами та навчальними планами РФ.

"Обвинувальний акт спрямований до суду за ч. 2 ст. 111 (вчинення державної зради в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацію майна", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що днями СБУ викрила дев'ять колаборанстів в чотирьох регіонах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МаріупольБердянськколаборант