В Бердянську дирктор школи співпрацювала з РФ: скільки їй загрожує

Національна поліція завершила досудове розслідування стосовно директора загальноосвітньої школи з Маріуполя, яка в тимчасово окупованому Бердянську працювала на загарбників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію.
Так, слідчі Нацполіції встановили, що мешканка Запорізької області жила в Маріуполі і була директоркою загальноосвітньої школи. А після тимчасової окупації російськими військами Бердянська переїхала у місто і пішла на співпрацю із загарбниками.
Жінка стала директоркою ЗОШ №11, де забезпечила організацію освітнього процесу за стандартами та навчальними планами РФ.
"Обвинувальний акт спрямований до суду за ч. 2 ст. 111 (вчинення державної зради в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацію майна", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що днями СБУ викрила дев'ять колаборанстів в чотирьох регіонах.
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